Scala/Pavia, addio ad Andrea Ingenito il patron dell’Hotel Italia

La Costa d’Amalfi ieri ha perso un suo figlio, Andrea Ingenito, imprenditore alberghiero originario di Scala trapiantato a Certosa di Pavia. A darne il triste annuncio sono stati la moglie Rosa, i figli Antonio, Marco e Sonia, le sorelle Rosa e Angelina, Giuseppina e Candida, i fratelli Catello, Lorenzo, Francesco e Vittorio.

Andrea Ingenito ha trovato affermazione nel settore alberghiero, dopo alcune esperienze imprenditoriali. Lontano dalla Costiera si trasferisce nel Nord Italia, proprio nel pavese riesce ad avere successo con il suo Hotel Italia, che si trova ad un centinaio di metri dalla Certosa di Pavia.

Sigismondo Nastri, decano dei giornalisti in Costa d’Amalfi, ha dedicato un pensiero ad Andrea:

Da Certosa di Pavia giunge la notizia della morte di Andrea Ingenito. Originario di Scala, dopo le prime esperienze imprenditoriali in Costiera, si era trasferito moltissimi anni fa a Certosa di Pavia dove – a poche centinaia di metri.dal celebre monastero -,gestiva, con la moglie e i figli, un albergo, realizzato in uno splendido cascinale del ‘700, e un rinomato ristorante, situato nella corte interna dell’hotel.

Ricordo che andai a trovarlo quando realizzai, per un quotidiano, un’inchiesta sui nostri conterranei operanti nel settore della ristorazione nel Pavese. E fu un momento di festa.

A Maiori tornava per le vacanze di agosto nella bella casa di via Nuova Chiunzi. Ci scambiavamo i saluti dai rispettivi terrazzi, frequentavamo la stessa spiaggia, quella ormai storica del Tatillo.

Alla moglie, signora Rosa, ai figli Antonio, Marco e Sonia, a tutti i familiari, in particolare alla sorella Giuseppina, che ho avuta mia alunna, condoglianze vivissime.