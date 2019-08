Sbloccati fondi per l’Ospedale Unico in Penisola sorrentina.

Con l’approvazione del Piano ospedaliero sbloccate risorse per progetti atti a rivoluzionare la sanità campana, tra i quali rientra anche la nuova struttura da realizzare a Sant’Agnello.

Un miliardo e 80 milioni di euro ammontano le risorse finanziarie sbloccate dal Piano di edilizia Ospedaliero approvato, con il passaggio finale in Conferenza delle Regioni, dopo una istruttoria durata 15 mesi. Senz’altro un risultato straordinario conseguito dal Governo regionale che accede a questo finanziamento per la prima volta dopo quasi vent’anni. “Abbiamo potuto accedere a questi fondi avendo innanzitutto risanato i bilanci e avendo creato e approvato una nuova e coerente rete ospedaliera. Sono risorse importanti, decisive per ristrutturare decine e decine di strutture e realizzare una pagina nuova nella sanità campana” ha dichiarato il Governatore De Luca, che nella mattinata di oggi illustrerà il piano nel dettaglio nella sala De Sanctis di palazzo Santa Lucia. Una notizia che interessa molto il territorio sorrentino dato che tra i progetti da realizzare rientra anche l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina, da realizzare a Sant’agnello ed il il cui costo si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Una struttura che potrebbe risolvere definitivamente l’emergenza sanitaria del nostro territorio. L’argomento sarà senz’altro oggetto del summit che si terrà lunedi prossimo in Regione tra il Governatore ed i sindaci peninsulari. Dove, oltre alla problematica circumvesuviana, si discuterà del futuro della sanità in Penisola sorrentina. – 03 agosto 2019 – salvatorecaccaviello.

Fonte: Ansa