Sant’Alfonso de’ Liguori , oggi si festeggia l’avvocato-musicista che fondò a Scala la congregazione

Oggi si festeggia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori noto per “tu scendi dalle stelle” è una delle figure più complesse del ’700 napoletano: fu avvocato, musicista, poeta, teologo, oratore e fondatore di un ordine religioso, i Redentoristi. Nasce a Marianella, nei pressi di Napoli, da famiglia nobile nel 1696. Ordinato prete, intraprende un’opera di predicazione nei quartieri più poveri della città. Arriva a Scala in Costiera amalfitana nel 1730, a soli trentaquattro anni, accolto dal vicario generale di Scala, don Matteo Angelo Criscuolo, che gli offri il “romitaggio” di Santa Maria dei Monti, ci arriva da Amalfi , passando per Atrani , dalla Valle del Dragone. Qui fondò il 9 novembre 1732 la Congregazione del Santissimo Salvatore, divenuta poi definitivamente del Santissimo Redentore nel piccolo oratorio di Via Torricella , da qui i Missionari , che intanto aumentavano , non avevano più spazio e allora individuarono “Casa Anastasio” vicino alla Cattedrale, una costruzione con vigneta e castagneto, dove fu ospitato dalla famiglia Amendola. Per lui è stata importante anche Ravello, Pagani e l’ Agro Nocerino Sarnese, instancabile. Nel 1762 è nominato vescovo di Sant’Agata dei Goti. Scrive 110 opere di teologia morale e di ascetica, ma compone anche brani musicali: tra questi, la famosissima «Tu scendi dalle stelle». Muore il primo agosto 1787. La canonizzazione risale al 1839.

Si festeggiano anche Beato Giovanni Bufalari da Rieti; Santi Maccabei, sette fratelli, Martiri; San Leo di Montefeltro, Vescovo.