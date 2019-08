Sant’Agnello, motorino investe donna che attraversa sulle strisce pedonali

Incidente alle ore 10,45 a Sant’Agnello. Lungo il Corso Italia, proprio difronte la Farmacia Palagiano, una signora è stata investita da un motorino mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Sono stati avvertiti i soccorsi che si sono attivati celermente e la donna è stata portata all’ospedale di Sorrento. Ancora non sono note le sue condizioni.

Il punto in questione è un punto critico del Corso Italia. Non è la prima volta, infatti, che pedoni vengono investiti nei pressi della Farmacia sopracitata. In generale, questa estate in Penisola Sorrentina si sono registrati oltre una decina di casi del genere.

Il traffico, intanto, è letteralmente in tilt sia in direzione Sorrento che in direzione Piano di Sorrento.

Foto gentilmente concessa da Peppe Coppola 105.