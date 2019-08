Sant’Agnello, incidente a motociclo in via Cocumella. Uno scooterone questa sera si trovava a terra, al centro della strada nei pressi dell’Hotel Cocumella. Secondo prime notizie giunte in redazione, sul posto è giunta la polizia municipale per i rilievi del caso, mentre non si conosce ancora la dinamica del sinistro. Si attendono aggiornamenti.