Sant’Agnello. Disagi enormi all’Asl. Ancora lunghe file ed attese interminabili agli uffici

Disagi enormi a Sant’Agnello per le persone in difficoltà. File interminabili e famiglie disperate. Non si sa più dove cercare aiuto per le persone allettate e per le persone ammalate. Le famiglie dei poveri pazienti, sempre più in difficoltà: fanno avanti e indietro con il caldo del mese di agosto per avere il minimo ed indispensabile; qualcosa che li aiuti nell’assistenza a questi poveri anziani, ma non solo, costretti a rimanere allettati per brutte malattie: un pannolone, un assistenza, una visita, dei certificati, cose utili per gestire le emergenze.

#MADICOSAPARLIAMOGIMAXASL A S.AGNELLO LUNGHE FILE PER CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE VITTIME DELLA DISORGANIZZAZIONE NELLA SANITÀ PUBBLICA La mattina agli uffici ASL a S.Agnello solita trafila e lunga attesa con tante persone che arrivano di buon ora per aver un posto in prima fila e non perdere molto tempo.Teresa nome di fantasia ci scrive in redazione.Sto all'Asl dalle 8.00 e già ci sta una fila interminabile … Gigione posso disturbarti …?Quando lo fate un articolo sulle problematiche dell'ufficio riabilitazione che dovrebbe funzionare in maniera diversa…!!! Un ufficio più efficiente !!! Ogni volta per consegnare documentazione o avere un foglio e certificazioni ci sta una lunga attesa estenuante e faticosa fal punto di vista psicologico. Venire qui sivrisvontra mancanza di organizzazione ed è una cosa indegna per un paese civile. Molti anziani si lamentano ogni volta per 3/4 ore di fila e di attesa pericolosa per i conti nui disagi. Stiamo nel terzo mondo…!!! Pubblicato da Positanonews su Mercoledì 7 agosto 2019

All’Asl a Sant’Agnello ogni giorno ci sono file lunghissime per certificazioni amministrative. I pazienti sempre vittime di disorganizzazione della Sanità Pubblica.

La mattina negli uffici dell’Asl, solita trafila, solite lunghe attese e tanti pazienti e parenti di pazienti aspettano. Tutti cercano di arrivare di buon ora, per essere i primi della fila e non perdere tempo, ma anche questo non basta più. Come si può vedere dalle foto anziani e persone con disabilità motorie aspettano il loro turno.

Una lettrice ci scrive questa mattina, stanca che la situazione non migliori, nonostante i tanti progetti che ci sono:

“E’ dalle 8.00 di questa mattina che sono in attesa all’Asl di Sant’Agnello. La fila è interminabile. Lunga già dal mio arrivo. Gli uffici dovrebbero funzionare in modo differente. Non c’è alcun ufficio efficiente! Ogni volta per avere o consegnare dei documenti, file interminabili, lunghe attese estenuanti e faticose dal punto di vista psicologico, ma anche fisico se consideriamo persone anziane o persone con il bastone. Quando si entra in questo posto la disorganizzazione regna sovrana. Una cosa indegna essendo questo un paese civile! Perdere 3 ore o addirittura se sei l’ultimo della fila, un’intera giornata è una cosa da terzo mondo. Per gli anziani poi, molto pericoloso, anche perché fa caldo!”.

E’ assolutamente inaccettabile, indecente, impossibile che ci siano ancora questi disagi. Che la gente debba aspettare ore ed ore per un aiuto NECESSARIO!

I politici, contenti, si fanno le foto e parlano di ospedali unici, che non verranno mai realizzati. Ricordiamo che siamo sempre sotto campagna elettorale!

Tante chiacchiere, ma la gente continua a soffrire.