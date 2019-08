Sant’Agnello. Cresce l’attesa per la 40esima edizione di “Fontanelle”, la sagra che ogni anno richiama tantissime persone da ogni parte della penisola sorrentina e non solo. Un appuntamento con i sapori della tradizione ma anche con gli usi e costumi di un tempo, tra arti e mestieri, prodotti tipici, canti e balli popolari. Manca veramente pochissimo perché la sagra avrà inizio il prossimo 23 agosto prossimo e durerà fino a domenica 25 agosto. Ed anche i cittadini scendono in campo e volontariamente decidono di collaborare alla pulizia della strada e dei luoghi in cui si svolgerà l’evento. I nostri complimenti ai tanti residenti per quello che rappresenta un gesto di amore e di senso civico da prendere come esempio.

