Santa Chiara d’Assisi un riferimento per la Chiesa Cattolica

Oggi, per chi è cattolico, si festeggia Santa Chiara. Un riferimento per la Chiesa . Santa Chiara nasce nel 1194 da una nobile e ricca famiglia di Assisi. Ha due sorelle, Beatrice e Caterina e perde il padre giovanissima, quando ancora è una bimba. La sua adolescenza viene caratterizzata da eventi che le consentono di sviluppare in breve tempo un carattere forte e sicuro di sè; a soli 13 anni inizia a lavorare per aiutare i poveri della sua città e sostiene economicamente il restauro della Porziuncola, tutt’oggi meta imprescinbibile per qualsiasi cristiano. Dopo aver rifiutato il matrimonio che la famiglia aveva programmato per lei, Santa Chiara si avvicina allo stile di vita di San Francesco, i cui incontri erano un punto di riferimento per i credenti del tempo. La notte della domenica delle Palme, il 28 marzo 1212, Chiara decide di consacrarsi a Dio nella Porziuncola tagliandosi i capelli come gesto di penitenza e devozione. Da questo momento in poi ella assume su di sè la missione cristiana che in passato sentiva come parte integrante della sua persona. Nonostante la reazione dei parenti, Francesco accoglie la giovanissima Chiara e tutte le “sorelle,” che ispirate dalla sua storia avevano deciso di prendere parte alla vita monastica. Un’ esistenza segnata dalla povertà e dalla penitenza, nonché complicata da una malattia cronica che portò Chiara a patire per un lunghissimo periodo. Muore l’11 agosto 1253 e viene proclamata santa dopo appena due anni da Papa Alessandro IV.

Santa Chiara, feste e sagre dedicate alla Beata

Santa Chiara è stata fin da subito un punto di riferimento d’inestimabile valore per la comunità cristiana del tempo. In suo onore sono state erette chiese e basiliche in ogni parte d’Italia; la più importante risiede proprio ad Assisi e accoglie migliaia di visitatori ogni anno. In città è organizzata periodicamente una commemorazione in onore delle suore Clarisse, l’ordine di sorelle che trasse ispirazione dalle regole d’oro di Santa Chiara e San Francesco. Un’altra sagra interessante è quella che si tiene in loro onore presso Ruffano in Salento nonché la commemorazione estiva sull’Isola d’Elba.

Iglesias è un ridente borgo in provincia del Sud della Sardegna. Principale centro abitato della regione, esso è un susseguirsi di spiagge e calotte più o meno conosciute che rendono il litorale un posto caratteristico e suggestivo. A Santa Chiara è stata dedicata una Cattedrale sita nel pieno centro storico eretta nel XIII secolo; essa è sede vescovile della diocesi omonima ed è un punto di riferimento per gli abitanti della città. Lo stile romanico viene arricchito dai tratti tardo gotici massicci e eleganti. La Cattedrale è sede di molteplici celebrazioni annuali.