Sanità in Penisola, Vitiello: “Tutto a picco, De Luca non faccia propaganda”. Ospedali di Sorrento e Vico Equense in abbandono

Sorrento / Penisola Sorrentina. Riceviamo e pubblichiamo . Che bravo De Luca, ci ha promesso per l’ennesima volta l’Ospedale Unico a Sant’Agnello. Nel frattempo la sanità locale fa schifo: dopo aver perso il SERT per le dipendenze, il ricovero del centro d’igiene mentale, con liste d’attesa lunghissime e con la traballante presenza di un neuropsichiatra infantile, necessario ai bambini diversamente abili per ottenere le terapie, gli Ospedali di Sorrento e Vico Equense rischiano la chiusura per lo stato di abbandono in cui versano.

Solo i sindaci di Sorrento, Vico e Meta lo hanno denunciato al Governatore De Luca. Solo il Sindaco di Sorrento ha diramato un comunicato affermando -pesantemente- che alcune dichiarazioni riportate dalla stampa sull’incontro avvenuto in Regione “non corrispondono a verità”.

De Luca non ha specificato quando e come avverranno i lavori. In questi giorni il vero dato che emerge in Campania è quello dell’emigrazione sanitaria, che registra una spesa lievitata da 260 a 318 milioni di euro. Nel frattempo però ha provveduto a nominare, con colloqui lampo di 15 minuti, i nuovi direttori generali delle Asl e degli Ospedali campani. Ma non è campagna elettorale, ad un anno dalle elezioni, no.

E a Sant’Agnello, il comune sul quale dovrebbe sorgere l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina, territorio visitato da 5 MILIONI di turisti all’anno, il nostro Sindaco non ha ancora provveduto a realizzare un Piano Traffico Comunale così come prescritto dalla legge. In certi momenti, se si dovesse raggiungere Sant’Agnello da Vico Equense, ci vorrebbe anche un’ora e mezza. Andiamo bene andiamo! Bis

Michele Vitiello referente giovani Forza Italia Campania.