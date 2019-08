Sanità, Beneduce: “Ospedale di Vico eccellenza da valorizzare”

“L’ospedale di Vico Equense rappresenta un patrimonio di eccellenze cliniche, di esperienze umane, di standard strumentali e diagnostici assolutamente da tutelare e valorizzare. Un patrimonio campano e nazionale che non possiamo dismettere”. Lo dichiara la consigliera regionale Flora Beneduce, componente della Commissione Sanità della Campania.

“Quando penso a Vico mi viene in mente il centro per la cura delle patologie metaboliche, non solo diabete ed obesità ma anche la dislipidemia, l’ambulatorio di allergologia attrezzato per i vaccini antiveleno, tra cui quello per gli imenotteri, i reparti di reumatologia ed endocrinologia che fungono da attrattori per pazienti provenienti da tutt’Italia. Eppoi la ginecologia, l’oculistica e gli standard elevati d’accoglienza, da comfort alberghiero, che soltanto questa struttura presenta. Insomma, un’eccellenza vera e propria che non può essere archiviata dalla sera alla mattina”, prosegue la consigliera azzurra.

“Va fatto uno sforzo da parte della nuova Direzione generale della Asl Napoli 3 Sud rispetto alla necessità di dotare Vico del personale medico ed infermieristico che merita. Purtroppo, la vecchia governance non ha colto il potenziale innovativo di questa struttura, sguarnendola di fatto di uomini e mezzi. Va recuperato il terreno perduto e valorizzato l’ospedale”, conclude Beneduce.