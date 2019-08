Sanità, Beneduce: “Grave scivolone su Capri. Più attenzione a mete internazionali”

“Ciò che è accaduto a Capri è grave. Non più tardi di una settimana fa avevamo denunciato le carenze relative al trasporto sanitario secondario”. Così Flora Beneduce, consigliere regionale e componente della Commissione Sanità della Campania.

“È uno scivolone che un’isola famosa in tutto il mondo non può permettersi. Serve più attenzione per le mete internazionali”, ricancara l’esponente azzurro.

“L’Asl Napoli 1 Centro, con il neo direttore Verdoliva, e il commissario alla sanità, nonché presidente della Regione, De Luca farebbero bene a concentrarsi di più sui luoghi simbolo della Campania, dove disservizi di questo tipo rischiano di compromettere l’immagine dell’intero territorio”, conclude Beneduce.