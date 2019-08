Sanità: attivo il secondo elicottero notturno del 118 in Campania, una garanzia per Capri. LE FOTO

E’ attivo da stasera, così come annunciato nei giorni scorsi dal direttore generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il secondo elicottero notturno del 118 in Campania, in aggiunta al velivolo del Cardarelli. La postazione, a cura di Alidaunia, è in funzione a Napoli all’Ospedale del Mare. Una garanzia per Capri. Lo stesso elicottero durante il giorno è di stanza a Pontecagnano.

CAPRINEWS https://caprinews.it/?p=9547