San Vito Positano, al via la preparazione per la prossima stagione. Pronta scuola calcio. Le ultimissime

Comincia la nuova stagione per il San Vito Positano. Lunedì 19 agosto la squadra si riunirà per iniziare la preparazione atletica, che si terrà al campo sportivo Aura Sport di Torre del Greco per 2 settimane, a causa dei lavori di manutenzione e ammodernamento del campo di Montepertuso a Positano.

La società ha incaricato come direttore sportivo Peppe Ammaturo, persona di grande esperienza e competenza nell’ambito del calcio dilettantistico campano. La rosa è quasi al completo, diversi colpi sono stati piazzati sul mercato. Non è da escludere che ci possa essere qualche altro innesto per la squadra della Costiera Amalfitana.

Il lavoro della società non finisce qui. A breve ci sarà l’incontro con i ragazzi positanesi e l’allenatore Luigi Fiore per programmare il prossimo campionato regionale Juniores. In più, nei prossimi giorni, saranno presentati i nominativi dei nuovi tecnici che si occuperanno della scuola calcio.

Un progetto di crescita sotto tutti i punti di vista. C’è la volontà di aumentare il livello anche coltivando il settore giovanile. Auguriamo un grosso in bocca al lupo al San Vito Positano per la prossima stagione sportiva e come disse qualche mese fa il Sindaco: “Il calcio a Positano non morirà mai”.