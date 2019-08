Salerno. Voleva percorrere il sentiero del Monte Tobenna. Ritrovato dal Soccorso Alpino nella notte

Concluso nella notte un ulteriore intervento di ricerca (il terzo questa settimana) da parte del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I nostri tecnici sono partiti intorno alle 21.00 verso Castiglione dei Genovesi (SA) per una persona dispersa. L’uomo, uno straniero di circa 50 anni voleva percorrere il sentiero in discesa dal Monte Tobenna, ma ha smarrito la strada ritrovandosi un una zona particolarmente impervia. È stato individuato e raggiunto dalle squadre del CNSAS che lo hanno riaccompagnato a valle, utilizzando tecniche speleologiche e alpinistiche. Fortunatamente non è stato necessario l’utilizzo di alcun presidio sanitario. L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.