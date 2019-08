Salerno e Vietri sul Mare. Brutto incidente sull’autostrada A3

Un brutto risveglio per gli automobilisti costretti a percorrere l’autostrada A3 Napoli – Salerno.

Un brutto incidente si è verificato tra Salerno e Vietri sul Mare a pochi chilometri dall’uscita dell’autostrada.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e quante vetture siano state coinvolte nel tamponamento.

Cosa certa è che molti automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico e sotto al sole, formando lunghe code, caos e disagi.

Il rientro dalle ferie di ferragosto, non aiuta, infatti tra ieri e oggi si registrano numerose vetture che percorrono l’Italia in autostrada per tornare alle proprie case e al proprio lavoro.

Seguiranno aggiornamenti.