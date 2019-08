Salerno, terribile incidente a Giovi Montena: auto finisce in un dirupo

Terribile incidente a Salerno, un auto finisce in un dirupo a Giovi Montena. La vettura con quattro persone a bordo, secondo prime notizie ha fatto un volo di circa 30 metri, dopo aver sbandato. Attualmente sono in corso le operazioni di recupero da parte di un elicottero, che sta prelevando una delle vittime dell’incidente che si trovava sopra un albero: due persone presenti nell’auto sembrano in gravi condizioni.