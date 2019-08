Salerno. Scuole riapertura il 9 settembre, in provincia la maggioranza non ha certificato antincendio. Una apertura questa del 9 settembre in affanno per la Campania , per quanto riguarda la provincia di Salerno un quadro lo fa Gianluca Sollazzo su Il Mattino di Napoli .

Ritorno in classe con i cantieri in pieno fermento nelle scuole. Giorni intensi per assicurare agli edifici scolastici la manutenzione richiesta dai presidi e la messa in sicurezza. Intanto per 9 scuole su 10 arriva il via libera nel salernitano alla proroga per l’adeguamento dei certificati antincendio: lo scorso 6 agosto il Parlamento in sede di conversione di legge del decreto legge 59 del 2019 ha inserito all’articolo 4 bis l’adozione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Nelle more dell’attuazione del piano, viene prorogato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento. Anche la Provincia di Salerno, che ha competenza su 140 edifici scolastici, ha accolto la proroga positivamente. Ma si comincia in ogni caso col 90% delle scuole superiori senza certificazione antincendio. «Ma sul fronte della messa in sicurezza ordinaria e straordinaria sono stati messi sul tavolo 1,6 milioni di euro sbloccati dalla Regione che utilizziamo in questi giorni», si apprende da Palazzo Sant’Agostino, dove il presidente Michele Strianese ha dato l’ok a interventi urgenti di ristrutturazione e messa in sicurezza nelle scuole di competenza.

IL MONITORAGGIO

Saranno giorni di intenso lavoro per i tecnici della Provincia, impegnati negli ultimi giorni in una operazione di monitoraggio delle emergenze nelle scuole in vista del ritorno in classe di 59 mila studenti delle superiori. Oltre allo sblocco dei progetti esecutivi per la messa in sicurezza e manutenzione al liceo classico Tasso (dove si lavora speditamente per la messa in sicurezza di facciata esterna e cortile interno), all’istituto Profagri, all’istituto Genovesi-Da Vinci, ma anche al professionale Trani ed al liceo scientifico Da Procida. Sono interventi che riguardano la messa in sicurezza degli edifici, rifacimento dei soffitti delle scuole ma anche riparazioni di infiltrazioni. Importo complessivo dei lavori pari a 200 mila euro. A giugno era toccato al liceo classico Tasso salutare con soddisfazione l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del cortile interno. Ma non finisce qui. Ma dai progetti di messa in sicurezza strutturale si passa in questi giorni anche a interventi di manutenzione straordinaria. All’istituto Galileo Galilei di Salerno si apprende da Palazzo Sant’Agostino si lavora per un intervento di impermeabilizzazione al soffitto di due aule didattiche. Stesso intervento al liceo Alfano I. Gli interventi saranno terminati prima dell’11 settembre per consentire un corretto avvio delle lezioni. E quindi lavori in pieno fermento. All’istituto Genovesi-Da Vinci, nella sede del Da Vinci lavori al terzo piano per la riconsegna di ulteriori spazi con l’apertura di tre nuove aule. All’istituto Nautico di Torrione la Provincia sta realizzando un bagno per disabili. Mentre all’istituto Profagri lavori in corso ad un laboratorio al piano terra e all’aula magna. Ma non ci sono interventi nel capoluogo. Nelle scuole superiori della Provincia spazio alla realizzazione di una scala di emergenza all’istituto Besta di Battipaglia. Ad Eboli all’istituto Perito sono in corso interventi di messa in sicurezza degli intonaci esterni. I lavori saranno possibili grazie allo sblocco dalla Regione di 1,6 milioni di euro.

L’ALLARME

Ma l’avvio, seppur nel segno del dinamismo dei cantieri per la manutenzione straordinaria, è contraddistinto anche dalla proroga all’adeguamento delle certificazioni antincendio. Nel Salernitano 9 scuole su 10 non hanno i certificati a norma. Il 6 agosto, però, è arrivata dal Parlamento il via libera alla proroga dell’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Più si 100 istituti superiori su 140 potranno mettersi in regola entro il 31 dicembre 2021.