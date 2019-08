Salerno. Sciopero di quattro ore per i lavoratori BusItalia per l’ 11 Settembre

I sindacati informano che per il giorno 11 settembre 2019 è previsto uno sciopero di circa 4 ore per gli operai della società BusItalia Campania che opera a Salerno.

Ecco il comunicato stampa ufficiale.

Le scriventi OO.SS della provincia di Salerno a seguito della riunione tenutasi in Prefettura il giorno 26 Luglio u.s. per esperire la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione e conclusasi con esito negativo , proclamano lo sciopero di 4 ore per il 11 Settembre 2019 p.v. per i seguenti motivi:

Mancato rispetto ed applicazione del CCAB; Impegni disattesi rispetto a precedenti procedure raffreddamento.

Le modalità di sciopero sono le seguenti:

PERSONALE ESERCIZIO E TURNISTA: dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

IMPIANTI FISSI e AMMINISTRATIVI: ultime 4 ore della prestazione lavorativa