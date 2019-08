Salerno. Gara da 25 milioni per i primi lavori all’Aeroporto Costa D’Amalfi

Per l’Aeroporto Costa D’Amalfi di Salerno cominciano i primi lavori con un bando da 25 milioni di euro. Il bando uscirà sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Gazzetta Europea nelle prossime ore. L’Aeroporto di Salerno pubblica la determina dirigenziale per l’«Affidamento congiunto della progettazione esecutiva- incluso il coordinamento alla sicurezza- e dell’esecuzione dei lavori previsti per la Fase 1 del Programma degli interventi». Il termine di ricezione delle offerte è già fissato a mezzogiorno del prossimo 14 ottobre.

Tutto ciò costituisce il punto di partenza per la costruzione del nuovo aeroporto e impegna in maniera piena i fondi stanziati dallo ‘Sblocca Italia’, che ha come scadenza il 31 dicembre. Si comincia dalle opere idrauliche sui torrenti, dalla sistemazione delle aree circostanti lo scalo, dalla viabilità e dall’illuminazione.

Poi partirà la seconda fase prevista dal materplan, ovvero quella che impiegherà gran parte dei 260 milioni di spesa previsti per il nuovo aeroporto: allungamento della pista a 2,2 km, nuovo terminal, nuova aerostazione, parcheggi, infrastrutture viarie e di collegamento, sicurezza.

Il tutto in sinergia con Gesac, che libererà Napoli-Capodichino di molti voli da dirottare a Salerno, fra commerciale e passeggeri. La fusione con il gestore dello scalo partenopeo è cosa fatta: ieri il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione mediante incorporazione di Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi nella GE.S.A.C. – che si concretizzerà entro l’ anno – ponendo definitivamente le basi per il nuovo sistema aeroportuale regionale.