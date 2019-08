SALERNO, FIAMME E FUMO IN TANGENZIALE

Ennesimo principio d’incendio sulle strade salernitane: dopo i casi registrati sul raccordo Salerno-Avellino, in queste ore alcune fiamme si sono sviluppate sulla Tangenziale del capoluogo.

Secondo quanto riferisce Salerno Notizie, il piccolo incendio sarebbe divampato nelle aiuole di separazione tra le carreggiate, dando vita a disagi per gli automobilisti, anche e soprattutto per il fumo che ha invaso la strada in entrambi i sensi di marcia.

Per il momento non sono stati riscontrati eccessivi rallentamenti e i vigili del fuoco si stanno celermente dirigendo sul luogo per placare la situazione e ristabilire la normale viabilità.

La zona interessata riguarderebbe il tratto di strada immediatamente antecedente l’uscita “San Leonardo”.