SALERNO: Effettuati numerosi controlli ai locali della “movida”.

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in concomitanza della stagione estiva in città e in provincia, gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno, nei giorni scorsi, hanno effettuato una serie di controlli amministrativi presso alcuni locali del centro città, in particolare del centro storico e della zona del porto, molto frequentati nel periodo estivo.

All’esito dei controlli gli agenti rilevavano alcune irregolarità in cinque locali bar e di intrattenimento musicale.

Venivano dunque elevati nr. 4 verbali ai titolari delle attività per aver in funzione l’impianto stereofonico altre l’orario consentito dalle ordinanze sindacali, per l’importo di euro 1.000;