Salerno. Bagni per uomini, donne e “gay”. Parte la polemica per “omofobia” ad Ascea

Su una spiaggia di Ascea Marina, provincia di Salerno appare una scritta curiosa sul un cartello che indica bagni e docce.

“Docce Bagni – Uomini Donne Gay”. Sui social parte la polemica. Il proprietario viene definito omofobo e irrispettoso in quanto l’omosessualità non c’entra nulla con il sesso di una persona. Indignata anche l’ associazione Arcigay di Salerno.

«Ma quale azione omofoba. Non volevamo offendere nessuno. La nostra struttura balneare è frequentata da tanti gay, sono tutti nostri amici». Si dice sorpreso e anche amareggiato il proprietario del lido Uskilla di Ascea Marina, finito al centro di una polemica sollevata dall’associazione Arcigay di Salerno. A scatenare l’indignazione dell’associazione «una foto inviata da un nostro simpatizzante – dice il presidente Francesco Napoli – che presso il lido in questione sono comparse le indicazioni per i servizi igienici contraddistinte dalla dicitura “Uomini – Gay – Donne”. Ci chiediamo quale sia la funzione di una tale indicazione e le ragioni che hanno indotto la proprietà ad un uso arbitrario delle categorie di genere e di orientamento sessuale».

La novità inserita dall’operatore turistico è sembrata di cattivo gusto ai diretti interessati almeno secondo la posizione dell’associazione, che ha chiesto la rimozione del cartello con l’indicazione gay. «Non capisco – ribadisce il titolare del lido – sono sbalordito. Abbiamo un solo bagno, abbiamo messo il cartello senza alcuna intenzione di sollevare malcontento e polemiche. Lungi da noi da voler offendere qualcuno. Ognuno della propria vita sessuale fa quello che vuole. Rispettiamo tutti. Per cui ripeto mi sembra esagerata la reazione dell’associazione».