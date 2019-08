SALERNITANA,rifinitura e poi partenza per Lecce con Akpa Akpro che scalpita

Rifinitura fissata presto al mattino (in campo alle 9.30), poi il pranzo e quindi la partenza in autobus verso Lecce. Vigilia di Coppa Italia per la Salernitana di Gian Piero Ventura che domani proverà a sbancare Via del Mare e guadagnarsi così l’accesso al quarto turno a una settimana dall’esordio in campionato con il Pescara.

Ieri Ventura ha diretto due sessioni di allenamento a San Gregorio Magno, dividendo in due il gruppo. Al mattino tanta parte atletica, al pomeriggio invece tattica con particolare attenzione alle palle inattive. Nella rifinitura di questa mattina l’ex cittì della Nazionale scioglierà ogni riserva e sceglierà la formazione che domani scenderà in campo contro Liverani. Due i ballottaggi che reggono ancora, uno in difesa e uno a centrocampo. Il cipriota Karo non ha convinto contro il Catanzaro e allora avanza l’ipotesi Migliorini: l’ex Avellino prenderebbe il posto sul centro destra, lasciando Billong a dirigere la difesa con Jaroszynski a completare il pacchetto davanti a Micai. A centrocampo serve più sostanza e allora con Di Tacchio ci sarà Akpa Akpro: per il posto da mezz’ala sinistra uno tra Maistro e Firenze, l’ex Rieti al momento in vantaggio. Lombardi e Kiyine sulle fasce, confermata la coppia d’attacco Jallow-Giannetti. Cerci cerca la convocazione per il Pescara.