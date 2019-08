Salernitana:Il playmaker arriva dalla Polonia via Lazio: ad un passo il talento Patryk Dziczek

Possibile colpo a sorpresa della Salernitana nella settimana che porta all’esordio in campionato. La notizia, filtrata da ambienti polacchi – vede il club granata ad un passo dal chiudere la trattativa per l’ingaggio di Patryk Dziczek, centrocampista classe ’98 già vincitore di un campionato polacco con la maglia del Piast Gliwice.

Un autentico blitz quello effettuato dal club granata nelle ultime ore, blitz che potrebbe portare alla corte di Gian Piero Ventura un calciatore di grande talento e fresco di partecipazione agli Europei Under 21. Dziczek si è messo in mostra attirando l’attenzione di molti club tra cui l’Udinese, società particolarmente attiva sotto il profilo dello scouting. Tutto pronto, manca solo la firma che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Dziczek ha saltato le ultime due partite disputate dalla squadra, ufficialmente a scopo precauzionale, ma dal 10 luglio ha comunque collezionato 7 presenze tra campionato e preliminari di Champions ed Europa League. Mettersi alla pari dei compagni dunque non sarà un problema per il classe ’98 che in granata troverebbe il connazionale Jaroszynski, affrontato da avversario in occasione del suo esordio tra i professionisti nel 2015.AGGIORNAMENTO ORE 13. Sempre più vicino il colpo Dziczek. Il talentino polacco presto potrebbe vestire la maglia granata, passando però prima dalla Lazio. Venerdì mattina il Nazionale Under 21 sosterrà le visite mediche presso la clinica Paideia, poi firmerà un contratto con i biancocelesti e sarà girato in prestito alla Salernitana. Ventura potrà presto abbracciare il suo nuovo regista.