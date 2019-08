Salernitana, ecco un nuovo acquisto per Ventura

La Salernitana ha messo un altro colpo di mercato. È ufficiale l’arrivo di Patryk Dziczek, centrocampista polacco classe 1998.

Si tratta di un giovane di cui si parla un gran bene, un misto di tecnica, qualità e aggressività. Cresciuto in patria nel Piast Gliwice, è stato prelevato dalla Lazio in questa sessione di mercato, che l’ha girato in prestito alla squadra campana.

Vedremo l’apporto che saprà dare il nuovo calciatore della Salernitana. La squadra campana ha iniziato alla grande il campionato battendo in casa il Pescara e l’obiettivo è quello di proseguire su questa linea.