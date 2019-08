Salernitana: stasera all’arechi il triangolare dedicato a Carmine Rinaldi”il Siberiano”

La Salernitana ha comunicato il calendario e il regolamento del triangolare “Carmine Rinaldi” dedicato al Siberiano che vedrà contrapporsi i granata, Bari e Reggina a partire dalle 20:30 di domani giovedì 1 agosto 2019 allo Stadio “Arechi” di Salerno. La formazione di Ventura assisterà prima al match tra galletti e amaranto, poi alle 21:30 esordirà contro il Bari e alle 22:30 sfiderà la Reggina. Questo il regolamento, tratto dal sito internet della Salernitana.

Il Triangolare del Centenario “Carmine Rinaldi” in programma giovedì 1 agosto allo Stadio “Arechi” con inizio alle ore 20:30 prevede che ciascuna squadra incontri le altre due partecipanti in gare della durata di 45 minuti cadauna. E’ previsto intervallo di 15 minuti tra l’una e l’altra gara. In caso di parità al termine di ciascuna gara, per determinare la squadra vincente si prevedono 5 calci di rigore per ciascuna compagine. Nel caso in cui la parità perduri si procederà ad oltranza.

Il calendario delle gare prevede:

Ore 20:30 BARI – REGGINA

Ore 21:30 SALERNITANA – BARI

Ore 22:30 SALERNITANA – REGGINA

I punteggi ai fini della classifica sono individuati come segue:

PT. 3 per vittoria nei tempi regolamentari

PT. 2 per vittoria dopo i calci di rigore

PT. 1 per sconfitta dopo i calci di rigore

PT. 0 per sconfitta nei tempi regolamentari

Al termine del Triangolare è proclamata vincitrice la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti. In caso di parità la vincitrice viene individuata adottando i seguenti criteri:

miglior differenza reti;

maggior numero di reti segnate;

minor numero di reti subite;

migliore posizione disciplinare (per determinare la posizione disciplinare verrà sottratto a ciascuna squadra un punto per ogni ammonizione, due punti per ogni espulsione);

minore età media/minuto dei calciatori schierati in campo complessivamente delle due partite giocate.

