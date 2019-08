Salernitana, preso il giovane Alfonso Celia. Arriva dal Costa d’Amalfi

Alfonso Celia è un nuovo giocatore della Salernitana.

Centrocampista, classe 2005, e capitano dell’Under 14, si sta già allenando con i suoi nuovi compagni e parteciperà al Campionato Nazionale di categoria.

Si tratta di un altro giovane calciatore del Costa d’Amalfi che finisce nell’orbita di squadre professionistiche di A e B. Il merito di ció va attribuito a mister Gino Proto ed a tutto lo staff tecnico del Settore Giovanile, che in poco tempo è riuscito a fare qualcosa di straordinario, ed a far crescere ulteriormente i ragazzi.

Ad Alfonso va in grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, con la speranza che sia solo l’inizio di una carriera brillante.