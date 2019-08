Salernitana a lavoro per la prima di campionato. Ventura attende rinforzi dal mercato

Comincia oggi la settimana di preparazione della Salernitana in vista della prima di campionato contro il Pescara, sabato alle 18 allo stadio Arechi.

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro il Lecce, gli uomini di Ventura si ritroveranno alle 19 all’Ultimo Minuto di Battipaglia.

Contro gli abruzzesi il modulo di partenza dovrebbe essere il consueto 3-5-2, utilizzato da Ventura nel ritiro e nelle prime uscite stagionali.

In difesa fiducia a Billong e Jaroszynski, con Migliorini che si gioca il posto da titolare con Karo. A centrocampo ballottaggio Maistro-Akpa Akpro per completare la mediana con Firenze e Di Tacchio. Sulle fasce Lombardi e Kiyine. Anche nel reparto avanzato non dovrebbero esserci novità, ma i tifosi attendono Alessio Cerci, il colpaccio arrivato in questa sessione di mercato.

Giampiero Ventura, dopo il ko con il Lecce, ha dichiarato: “Numericamente ci mancano degli elementi, sono costretto a far giocare Migliorini sul centrodestra perché non abbiamo calciatori. Mi aspetto giocatori di valore perché così si delineano gli obiettivi, tenendo presente che c’era da ricostruire dappertutto”.

È evidente come i granata siano alla ricer a di un difensore. Il primo obiettivo è Dermaku, classe 1992, attualmente in forza al Parma. Ad oggi una cessione dell’albanese sembra lontana, visti anche gli elogi dell’allenatore D’Aversa nei suoi confronti. Inoltre il difensore ha trovato anche minutaggio nella gara di coppa Italia vinta contro il Venezia.

Le alternative sono Regini e Costa, entrambi con esperienza in Serie A. Il primo milita nella Sampdoria e sembra non rientrare nei piani di Di Francesco, tant’è vero che nella gara di ieri contro il Crotone, l’allenatore ha convocato tutta la rosa tranne Regini. Questo si che potrebbe essere un indizio di mercato.

Andrea Costa, classe 1986,è un difensore di grande esperienza che potrebbe fare al caso di Ventura. Vedremo nei prossimi giorni se i dirigenti granata daranno ascolto alle parole dell’allenatore.