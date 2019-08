Salernitana: esordio col Pescara all’Arechi, derby campani alla terza e alla tredicesima

Un inizio difficile ma stimolante, un’occasione per risvegliare l’entusiasmo di una piazza che non aspetta altro che un anche minimo segnale per ricominciare finalmente a sognare. Inizio a ritroso rispetto alla scorsa stagione, si inizia dalle ultime due dello scorso campionato, anche se a campi invertiti: il Pescara all’Arechi ed il Cosenza al San Vito-Marulla saranno le prime avversarie della Salernitana di Gian Piero Ventura. Subito dopo il primo dei due derby campani della stagione: la Salernitana ospiterà il Benevento all’Arechi. L’altra sfida corregionale si disputerà alla tredicesima giornata, andata al Menti di Castellammare. Nel turno di Santo Stefano la Salernitana affronterà la neopromossa, ed esordiente in categoria, Pordenone. Ultima di campionato, nel turno del 14 maggio, all’Arechi contro lo Spezia. Qui di seguito il calendario integrale della Salernitana nel campionato 2019-2020.

Prima giornata: Salernitana-Pescara

Seconda giornata: Cosenza-Salernitana

Terza giornata: Salernitana-Benevento

Quarta giornata: Trapani-Salernitana

Quinta giornata: Salernitana-Chievo

Sesta giornata: Livorno-Salernitana

Settima giornata: Salernitana-Frosinone

Ottava giornata: Venezia-Salernitana

Nona giornata: Salernitana-Perugia

Decima giornata: Pisa-Salernitana

Undicesima giornata: Salernitana-Virtus Entella

Dodicesima giornata: Cremonese-Salernitana

Tredicesima giornata: Juve Stabia-Salernitana

Quattordicesima giornata: Salernitana-Ascoli

Quindicesima giornata: Cittadella-Salernitana

Sedicesima giornata: Salernitana-Crotone

Diciassettesima giornata: Empoli-Salernitana

Diciottesima giornata: Salernitana-Pordenone

Diciannovesima giornata: Spezia-Salernitana

MERCATO:

La Salernitana ha preso Alessio Cerci

Dopo un lungo tira e molla la Salernitana ha ottenuto il definitivo si di Alessio Cerci che a breve, probabilmente tra oggi e domani, sarà ufficializzato quale nuovo calciatore a disposizione di Ventura. Cerci firmerà un contratto biennale a cifre importanti per la categoria più bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Decisiva, al riguardo, è stata la volontà di Ventura che ha sempre sperato nel suo arrivo ma che dovrà presto mettere in forma atteso la lunga inattività del calciatore, fermo dagli inizi del gennaio scorso.Ma il mercato non si ferma qui in arrivo Due rinforzi per Ventura a stretto giro di posta: dopo aver perfezionato la cessione di Altobelli e Di Castiglia, la Salernitana si appresta ad accogliere due calciatori per rinforzare il reparto di difesa e di centrocampo. Nel reparto arretrato ha avuto la meglio Bianchetti: l’ex Verona sarà il giocatore mancino a cui affidare le redini dell’intero reparto arretrato. Reduce dalla positiva esperienza con gli scaligeri, Bianchetti è stato compagno di squadra del centrocampista svedese Samuel Gustafson (classe 1995). Il centrocampista rientrato al Torino con il quale è legato da un altro anno di contratto sarà il vice Di Tacchio nel cuore della mediana granata.