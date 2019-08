Salernitana arriva Cerci,Ventura aspetta rinforzi anche a centrocampo

Uno, magari due nuovi innesti a centrocampo. Gian Piero Ventura attende linfa nuova nella zona nevralgica, quella dove si decidono – nel bene o nel male – i destini di una squadra. Il tecnico ligure è stato fin troppo chiaro nel ribadire l’esigenza di puntellare l’organico. Proprietà e dirigenza sono a lavoro per individuare i profili giusti che possano consentire ai granata di compiere il definitivo salto di qualità e poter competere a pieno titolo per gli obiettivi fissati da Lotito e Mezzaroma.

Un regista di qualità ed una mezzala d’inserimento vista l’ormai (definitiva?) collocazione di Sofian Kiyine sul binario mancino. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, nella lista dei desideri stilata da Ventura ci sono anche e soprattutto questi due profili. Il sogno è Mirko Valdifiori, esperto regista (’86) della Spal che da qualche anno non riesce più a trovare quella continuità di gioco e rendimento che ai tempi di Empoli gli era valsa addirittura la Nazionale. Pupillo di Maurizio Sarri in azzurro, Valdifiori è assistito da Mario Giuffredi ed ha un contratto in scadenza a giugno 2020 con gli estensi. La Salernitana dovrebbe mettere sul piatto almeno un triennale a cifre importantissime per convincerlo a scendere di categoria. Altro nome caldo è quello dell’argentino José Mauri, profilo decisamente più giovane (è un classe ’96). Svincolato dal Milan, è a caccia di una squadra che gli consenta di giocare con continuità. L’ex Parma ha mercato anche in Serie A ed ha a lungo flirtato col Brescia senza però arrivare al nero su bianco.

Capitolo interno. Sul taccuino il nome dello svedese Samuel Gustafson, classe ’95 rientrato a Torino per fine prestito dopo aver vinto il torneo di B da protagonista con la maglia del Verona. Legato ai piemontesi da un altro anno di contratto, potrebbe arrivare a Salerno a titolo definitivo oppure in prestito se il club di Cairo decidesse di prolungargli il vincolo in scadenza a giugno 2020.