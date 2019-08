Salernitana, Alessio Cerci ad un passo. L’attaccante ritroverebbe Ventura.

Alessio Cerci è sempre più vicino alla Salernitana. Per l’attaccante romano mancano soltanto i dettagli. A rivelarlo è Tuttosport.

Nonostante negli ultimi anni il suo rendimento non sia stato brillante, i granata stanno per mettere a segno un colpo di categoria superiore, considerate le passate esperienze del classe 1987.

Cerci ritroverebbe Giampiero Ventura, con cui ha vissuto gli anni d’oro della sua carriera a Torino, che gli sono valsi la fiducia e l’acquisto da parte dell’atletico Madrid. Poi tra Madrid, Milan e Genoa ha sempre deluso e non è riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità.

Nell’ultima annata ha giocato in Turchia, all’Ankaragucu, con cui ha giocato solo 12 partite realizzando 1 gol. Adesso per lui si prospetta il ritorno in Italia, in Serie B, e l’occasione imperdibile di rilanciare la sua carriera sotto le indicazione del suo mentore Ventura.