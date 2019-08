Rosa Rubino a Sorrento per il Gay Pride. Ripristinato il post su Positanonews, era stato tolto per i commenti omofobi ingestibili

Rosa Rubino a Sorrento per il Gay Pride. Ripristinato il post su Positanonews, tolto per i commenti omofobi ingestibili. Oggi siamo stati sommersi da centinaia di commenti , molti omofobi, anche se questo termine è riduttivo perchè c’è chi è stato offensivo oltremisura. Purtroppo ci sarebbero voluti tre giornalisti a cancellare o modificare i commenti volgari contro gli omosessuali . Il nostro giornale lascia la libertà di commenti di ogni genere, ma si era oltrepassato il limite.

Abbiamo ripristinato il post sul gruppo facebook di Positanonews con la libertà di far critiche , anche contro il mondo omosessuale e/o il suo modo di manifestarsi, ma senza sforare in offese o anatemi divini. Cerchiamo di essere civili. Chiediamo scusa a tutti , tanti che ci hanno chiamato e messaggiato, non siamo riusciti a gestire il post sul gruppo.

