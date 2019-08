Ritorna dopo due anni la famiglia reale del Qatar. Vacanze tra Castellammare e Sorrento

Torna dopo due anni la famiglia reale del Qatar in vacanza tra Castellammare e Sorrento a bordo del suo megayacht , ancora più bello del precedente, che ha attraccato nel porto stabiese. Lo splendido Al Lusail, 123 metri con bandiera del Qatar fa tappa a Stabia Main Port. Per volontà del proprietario lo sceicco Tamim bin Hamad Al Than, all’imbarcazione è stato dato il nome a Al Lusail come la città in costruzione a 15 chilometri dalla capitale del Qatar, Doha. Il proprietario ha tre mogli e ventiquattro figli, undici maschi e tredici femmine. Nel 1996 ha finanziato, con 150 milioni di dollari, la costituzione dell’emittente televisiva Al Jazeera, uno dei maggiori canali di informazione in lingua araba del Vicino Oriente e l’unico network indipendente della regione. Dal 2004, l’emittente è finanziata dall’emiro su base annua per la somma di 30 milioni di dollari. Nel 1997, sotto il suo governo, il Qatar diventa il secondo paese del Golfo Persico in cui le donne hanno il diritto di voto. Nella speciale classifica di Forbes del 2008 il patrimonio di Hamad bin Khalifa Al Thani fu valutato 2 miliardi di dollari. Il suo è tra gli yacht più quotati al mondo. Costruito nel cantiere tedesco Lürssen è stato varato nel febbraio del 2017; a bordo ospita 36 persone. Top secret gli ambienti interni curati dalla March & White, un ufficio di design con sede a Londra. Il design esterno è stato progettato da H2 Yacht Design. A prua si trova l’immancabile pista d’atterraggio per elicotteri mentre a poppa trova posto la piscina. A disposizione dei reali palestra, cinema, garage per tender, salone di bellezza. Valore stimato circa 500 milioni di euro. Di sera le luci subacquee mettono in risalto ancora di più il suo aspetto futuristico.