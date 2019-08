Rissa a colpi di casco al Capo di Sorrento avvenuta dopo inseguimento a Massa Lubrense RETROSCENA.

La rissa riportata in anteprima da Positanonews tre giorni fa è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che sono intervenute. Erroneamente avevamo scritto Massa Lubrense , in realtà la rissa è avvenuta nel territorio di Sorrento. Dopo aver riportato il fatto di cronaca in tempo reale non abbiamo più seguito la vicenda, sbagliando, purtroppo il caos di ferragosto non ci ha permesso di approfondire.

Allora abbiamo risentito la nostra fonte che ha segnalato la cosa alle forze dell’ordine in Penisola sorrentina.

Si tratterebbe di due comitive e di un inseguimento partito da Massa , l’inseguimento si è concluso in corrispondenza dello Stop , quindi poco dopo il Capo di Sorrento, per essere più precisi, al bivio che va verso Priora e Sant’Agata –

Scene di follia . Una ragazza si è tolta il casco ed ha colpito un tizio al volto E poi ha scagliato il casco con altrettanta violenza contro un’automobile generando un forte rumore che è stato sentito anche dall’hotel Metropole . Il traffico era bloccato, nessuno osava fermare la rissa finchè non è stata fermata dall’intervento dei carabinieri chiamati da una persona che ha avuto un senso civico tale che forse ha anche salvato vite umane.

Queste sono le uniche cose certe. Se vi saranno sviluppi, eventualmente con intervento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata ( Napoli ) o altri sviluppi ve lo faremo sapere.

Al momento non ci risultano denunce fatte.

Ecco il punto preciso