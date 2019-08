Una riflessione sull’attuale situazione della Chiesa a Positano

Riceviamo e pubblichiamo

A riguardo la situazione della Chiesa di Positano… la Villa Romana ha scacciato via la nostra Madonna dalla sua casa. Gli attuali governanti sia civili e sia religiosi, compreso comitato festa e amministrazione diocesana, hanno preferito gli affari (business) alla Fede e all’amore per la nostra Mamma, mettendoLa in disparte.

Chi scrive, insieme a eccelsi aderenti, è stato membro del Comitato Festa per un po’ di anni e quindi nella Sacrestia della Chiesa. Quel Comitato con la “C” maiuscola, quello che ogni anno aggiungeva sempre nuova sostanza, nuovi ingredienti ai festeggiamenti e non solo, in onore della Madonna e delle ricorrenze delle varie Chiese della Parrocchia. Sempre pronti e a disposizione del Parroco.

Sono amareggiato per come è andata a finire, mi dispiace ma molte delle vicende e circostanze erano immaginabili e per qualcuno anche prevedibili. La comunità in parte è complice di questa condizione che si è venuta a creare….. chi per menefreghismo, chi per impossibilità, chi per chissà cosa, tanti però per mancanza di credito e di speranza nelle autorità di cui sopra. Non ci resta che pregare e sperare che un gruppo di “giovani ora” e “giovani da tempo” appartenenti alla nostra Parrocchia si faccia promotore di un nuovo coordinamento per ideare e realizzare con tanta umiltà, quanto serve per continuare nella credenza che stiamo tutti sotto il manto stellato ” ra’ Maronn’ e Pasetanh”

Giuseppe D’Urso