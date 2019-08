Restyling di Piazza Lauro il Comune finisce in tribunale

Con Determinazione nr. 1015 Del 12/08/2019 avendo per oggetto: Ricorso al Tribunale di Torre Annunziata promosso dalla Soc. DI Vi contro comune di Sorrento nomina legale.

Con questa determina dirigenziale a firma del Dirigente del III dipartimento Ing. Elia Puglia, il Comune si vede costretto a nominare l’Avv. Pasetti per difendersi davanti al Tribunale di Torre Annunziata in quanto chiamato in causa, con atto prot. n. 26490 del 02/07/2019, da parte della Società DI.VI. SAS – C.F. 06325381215 – in persona del legale rappresentante Vincenzo Diglio, per i motivi di seguito elencati:I lavori di riqualificazione di Piazza Angelina Lauro affidati dal Comune di Sorrento alla Coop. Leoconoe a r.l., cominciati in data 12/11/2018 e terminati in data 30/05/2019 che hanno visto l’intera Piazza chiusa al traffico veicolare, hanno prodotto una notevole perdita economica a tale attività commerciale; Il ricorso mira, pertanto, al risarcimento del danno cagionato alla predetta attività commerciale; Se la ditta ricorrente avrebbe partita vinta altri commercianti potrebbero seguire la stessa strada, e la tal cosa potrebbe procurare un danno non indifferente alle casse comunali. Dopo le polemiche che hanno interessato la fontana, ancora Piazza Lauro fà parlare di se. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo informati.