Relax a Positano per la modella Polina Malinovskaya in compagnia di Jay Alvarrez

Vacanze a Positano anche per la modella Polina Malinovskaya. La bella russa trapiantata in Italia, nel paese verticale è in compagnia di Jay Alvarrez, il surfista hawaiano più famoso del web, e sembra che i due stiano collaborando per uno shooting fotografico. Il soggiorno è documentato nelle stories di Instagram, social network dove è esplosa la popolarità della bella indossatrice, che vanta circa mezzo milione di follower.

Polina alloggia a Le Agavi ed insieme al surfista si sta concedendo delle gite in barca, alternando bagni alla spiaggia grande al tramonto, con irrinunciabili appuntamenti con la cucina locale, visitando istituzioni come Da Adolfo a Laurito. Bionda e occhi verdi, la bellissima modella metà russa e metà italiana (da parte del papà, milanese), nel mondo della moda è attualmente molto richiesta.

La sua carriera è iniziata giovanissima, quando a 16 anni si trasferisce a Milano (città in cui tutt’ora vive) per completare il proprio percorso management con l’agenzia Next Modelling. Si afferma come mannequin di lingerie, ma il suo punto di forza è soprattutto la presenza sui social, con le storie e Instagram ed un personale record per il seguito su ask.fm in Italia, con oltre 9 milioni di “mi piace”.

Alcune indiscrezioni rivelano che Polina Malinovskaya è pronta a lanciare una linea di abbigliamento, sfruttando il proprio nome e affidandosi alla vendita e-commerce. Brand come Ovs, H&M e Guess, che vantano già una collaborazione con la modella, vorrebbero affidarsi alla sua immagine considerando l’enorme potenzialità di numeri, che potrebbero trarre dal suo radicamento sui canali social.