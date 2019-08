Relax a Positano per la modella Cindy Kimberly, la nuova “fiamma” di Lewis Hamilton

Una recente tendenza dei vip, sembra quella di far ritorno a Positano, per goderne ogni sua palpitante essenza. La modella Cindy Kimberly, una vera giramondo, ha sentito l’irresistibile richiamo della Città Romantica, facendovi ritorno per godersi una vacanza rilassante. La Kimberly ha condiviso gli scatti del suo soggiorno, con gli oltre 5 milioni di follower su Instagram.

L’attuale carriera della 20enne olandese trapiantata sulla Costa Blanca, in Spagna (che parla fluentemente spagnolo, inglese e italiano), ha inizio proprio grazie ai social, dove Cindy viene notata nientepopodimeno che dal cantante canadese Justin Bieber, che elogiandone la bellezza ipnotica le ha “regalato” la notorietà necessaria per essere notata:“Oh my god” scrisse Bieber sotto una foto, con la baby sitter e studentessa Cindy Kimberly che riesce ad ottenere un contratto con l’agenzia di moda Uno Models, all’età di 17 anni.

Cindy dal 2016 al 2018 è stata fidanzata con il modello californiano Neels Vissel, ma ad inizio 2019, in uno dei suoi tanti viaggi sarebbe stata vista scendere da un aereo privato all’aeroporto di Barcellona, in compagnia di Lewis Hamilton: il pilota di Formula 1 cinque volte campione del mondo, secondo il Sun, era in compagnia della bella modella prima della sua partecipazione al Mobile World Congress 2019. Kimberly ha tuttavia negato ad Europa Press ogni coinvolgimento sentimentale, al momento, con il pilota della Mercedes:

“Per ora siamo amici, non escludo nulla a priori. Lo conoscevo da prima perché abbiamo molti amici in comune e una delle miei migliori amiche è sua amica: ci conosciamo grazie a lei. Il mio cuore? È occupato al 70% dai miei gatti e da mia madre”. Il playboy britannico sembra ancora single, dopo il fidanzamento con Nicole Scherzinger, l’ex voce delle Pussycat Dolls.