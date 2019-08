Ravello. Sita: nuovamente attiva la fermata incrocio via Marra

Comune di Ravello.

Autolinea Scala – Ravello – Amalfi

Si porta a conoscenza della Spett.le Clientela che, in seguito alla comunicazione prot. n. 11805 del 29/07/2019 emessa dal Comando di Polizia Locale del Comune di Ravello, è stata ripristinata la palina di fermata dell’incrocio via Marra ex SS 373/SP1 in direzione Castiglione scendendo a valle dell’uscita della Galleria Nuova.

Il presente avviso vale anche come ordine di servizio per il personale viaggiante comandato sui servizi che transitano sulla tratta in questione, al quale si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto disposto