Ravello. Scurati “Questo è il luogo della mia infanzia, la ho vista sempre da paesano”

Ravello, Costiera amalfitana. Una delle cittadinanze onorarie più giuste e appropriate mai date, quella ad Antonio Scurati , data dal sindaco Salvatore Di Martino l’altro giorno. Semplicemente è stato “riconosciuto” uno stato di fatto, Scurati , come ha detto e sanno tutti qui nella Città della Musica, è un “paesano”. Ne parla oggi Barbara Cangiano su Il Mattino di Napoli, nelle pagine di Salerno.

I pomeriggi trascorsi a giocare a t’ foc’ e t’ liscio nei giardini dell’attuale hotel Toro. I primi baci sul belvedere Principessa di Piemonte. La piazza piena di ragazzini. E le gradinate infinite a picco sul blu. «Non sono come Wagner che, una volta approdato in piazza a dorso di un mulo, esclamò; il giardino di Klingsor è trovato. Ravello è il luogo della mia infanzia, delle mie estati, una seconda patria. Non l’ho mai vista con gli occhi del viaggiatore ma con quelli del paesano». Antonio Scurati, autore di «M- Il figlio del secolo» (Bompiani), ha ricevuto pochi giorni fa la cittadinanza onoraria nella città della musica da oltre 40 anni suo buen ritiro. Novantacinque anni prima (era il 1924) lo stesso accadde per Benito Mussolini a cui il contestato libro, vincitore del premio Strega, è dedicato.

I RICORDI

«Ho avuto la fortuna di trascorrere qui le mie lunghe estati di bambino racconta Mamma portava me e i miei due fratelli a Ravello non appena finiva la scuola e ci restavamo per quasi tre mesi». All’epoca Scurati viveva a Venezia, «una città unica al mondo», ma dopo il trasferimento a Milano, a 20 anni, «il mio rifugio non è diventato la mia città natale, ma proprio questo luogo incantato della Costiera amalfitana». I ricordi sono tanti: «Con una bandaccia di giovani forestieri e di ragazzi del posto trascorrevamo giornate selvagge e bucoliche. La Ravello degli anni 70 era molto diversa da quella di oggi. Lì dove sorgono i gradi alberghi di lusso c’erano spazi verdi enormi dove giocavamo a una specie di nascondino e dove poi, diventati adolescenti, sono nati i nostri primi amori». In paese conosceva tutti: «C’erano tantissimi giovani. Che tristezza pensare che quest’anno forse non riusciranno a formare la prima elementare perché ci sono solo otto bambini». In piazza esistevano il bar Calce, frequentato dai ravellesi e il San Domingo, che era quello dei turisti. «Eravamo padroni dello slargo e ci piaceva sostare sulle gradinate della chiesa», spiega. Da adulto, a Ravello ha offerto il suo contributo di intellettuale, collaborando al festival gestito da De Masi: «Una stagione incredibile che mi ha consentito di incontrare grandi personalità dell’arte, della fotografia e della danza». Tra tutti gli appuntamenti resta memorabile il confronto tra Toni Negri e Gore Vidal, «che organizzai con l’obiettivo di mettere in dialogo due autorevolissime voci critiche nei confronti dell’impero». Ma Vidal, a poche ore dal dibattito, provò a tirarsi indietro, «confondendo la storia e ritenendo Toni Negri un brigatista». Il faccia a faccia alla fine si tenne, «ma fu surreale, perché Vidal non guardò in volto Negri neppure per un secondo». Fu però l’autore americano a regalargli una perla che Scurati ha fatto sua: «Spesso mi chiedono se Ravello mi abbia mai ispirato. In verità quando ci vado mi dedico all’ozio e ai miei amici, neppure leggo. Perché come diceva Vidal, che alloggiava nella Rondinaia, uno dei luoghi più fascinosi che abbia mai visto, lo scrittore è solo con la sua scrivania di fronte a un muro bianco. Se sei abbacinato dalla bellezza assoluta non crei nulla. L’atto della creazione si alimenta di lontananza e di ricordo».