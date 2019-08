Ravello, proposta di matrimonio a Villa Rufolo: le immagini emozionanti

Immagini emozionanti che arrivano da Ravello. La pagina ufficiale di Villa Rufolo ha pubblicato poco fa un video che ritraeva un giovane turista chiedere la mano della compagna, proprio con la cornice che contraddistingue la magica struttura.

“La magia di Villa Rufolo è straordinaria, tantissime le coppie che la scelgono per promettersi in matrimonio.

Oggi l’ennesimo caso. AUGURI DALLA DIREZIONE DI VILLA RUFOLO AI PROMESSI SPOSI”, il messaggio allegato.

Non è la prima volta, come sappiamo, che viene scelta questa cornice unica per episodi del genere.