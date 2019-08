Ravello. Problemi a linea telefonica, l’amministrazione sollecita la Telecom

Ravello, Costiera amalfitana. Problemi questo pomeriggio, ultimo sabato d’agosto, alla linea telefonica da Via Trinità a Via Santa Chiara per la strada di Villa Cimbrone. Questo dopo che una centralina della telecom è stata danneggiata da un incidente stradale una settimana fa circa. L’amministrazione Di Martino ha sollecitato la Telecom ad intervenire subito e gli operai si sono messi subito al lavoro