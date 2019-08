Ravello come Positano, clonato bancomat della MPS, massima attenzione in Costiera

Ravello come Positano, clonato bancomat della MPS, massima attenzione nella Città della Musica ed in Costiera, stamattina è stato individuato e consegnato ai carabinieri un dispositivo per la clonazione delle carte di credito, presso l’ATM della banca Monte dei Paschi di Siena, in Piazza Vescovado. Le modalità sono simili a quelle operato in passato a Positano, per il quale sono stati indagati dei Rumeni.

A dopo per aggiornamenti