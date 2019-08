Ravello piange la scomparsa di Vincenzo Criscuolo, aveva 72 anni

Ravello in lutto per la morte di Vincenzo Criscuolo. Purtroppo la malattia contro cui combatteva da quasi un anno ha avuto la meglio sul 72enne, ex impiegato dell’Enel. A darne il doloroso annuncio la moglie Elisa ed i figli Michele, Massimo e Diego. Oggi nel Duomo della città c’è stato l’ultimo saluto a Vincenzo, accompagnato dall’affetto dei tanti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. La redazione di Positanonews si stringe al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze