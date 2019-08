Ravello per Noemi, il sindaco Di Martino: una gioia accoglierla con la famiglia

Una Ravello gioviale ha ricevuto la piccola Noemi ieri sera con la propria famiglia, in piazza Fontana Moresca. Una bella accoglienza, proprio come aveva auspicato il sindaco Salvatore Di Martino in maggio, con i medici della Fondazione Santobono. Un momento sociale importante per la Città della Musica, che lancia un importante segnale di amore e speranza, regalando giorni di felicità e spensieratezza ad una famiglia che ha bisogno di uscire da quei giorni difficili. “Ritengo che questa sia la Ravello che tutti desiderano – ci dice il primo cittadino di Ravello – stasera c’è stato un grande afflato, una grande gioia intorno a questa bimba.”