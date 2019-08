Ravello. Furto in una casa a Marmorada, carabinieri sulle tracce dei ladri

Ravello, Costiera amalfitana . Continuano a registrarsi episodi di furti in appartamento dopo un lungo periodo dove sembravano spariti i topi d’appartamento sono ricomparsi a Marmorata. L’estate, tra l’altro, è il periodo in cui i furti nelle case aumentano notevolmente sia perché spesso lasciate incustodite per molte ore e sia perché in tanti hanno l’abitudine di uscire lasciando finestre e balconi aperti o semiaperti. Un vero invito a nozze per i malintenzionati. Gli episodi oramai avvengono anche in pieno giorno ed i ladri agiscono con una destrezza ed una velocità tale al punto che nessuno, anche nelle vicinanze delle case prese di mira, riesca ad accorgersi di quanto sta accadendo. L’ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Marmorata. I ladri si sono introdotti in un’abitazione forzandone la finestra ed approfittando della momentanea assenza degli abitanti. Nessuno si è accorto di nulla fino a quando i proprietari hanno fatto rientro presso la propria abitazione e si sono resi conto di essere stati derubati della esigua somma di 80 euro e di alcuni oggetti preziosi. Immediatamente sono stati avvisati i Carabinieri della stazione di Ravello e della Compagnia di Amalfi, contattati da Positanonews, che, dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, sono riusciti ad individuare gli autori del furto, ci avevano provato anche con altri e sono in due fuggiti in auto. Ravello rimane una città sicura, ma occorre essere prudenti, sopratutto nelle zone periferiche, e segnalare ogni persona sospetta.