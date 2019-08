Ravello. Il frontman degli Oasis si rilassa nella piscina del Caruso

Ravello, Costiera Amalfitana. Fa ritorno nella Città della Musica il frontman degli Oasis Liam Gallagher .

Su instagram la rockstar inglese ha postato poche ore fa una foto di lui rilassato nella piscina dell’Hotel Caruso.

Nel giugno del 2010 arrivò in Costiera Amalfitana a bordo del suo yacht, probabilmente sotto il consiglio del fratello Noel, arrivato a Ravello nel 2009.

Proprio con il fratello è nato il gruppo Oasis.

Ma conosciamo meglio questo cantautore rock.

William John Paul Gallagher, conosciuto come Liam Gallagher (Burnage, 21 settembre 1972), è un cantautore inglese, già frontman del gruppo musicale degli Oasis, una delle più note band musicali del mondo dagli anni novanta, e dei Beady Eye, formazione nata a seguito dello scioglimento degli Oasis e attiva fino al 2014, e attivo attualmente come solista. Degli Oasis Liam è stato la prima voce e autore di alcuni brani, in collaborazione col fratello maggiore Noel, l’altra figura di rilievo del gruppo originario di Manchester.

Figura di spicco del movimento Britpop, Liam Gallagher è uno dei personaggi più rappresentativi e discussi della musica moderna. La sua voce roca e graffiante e la sua caratteristica posa – piegato con le mani unite dietro la schiena – lo rendono immediatamente riconoscibile tra tutti i cantanti. Nel marzo 2010 è stato nominato “più grande frontman di tutti i tempi” dalla rivista Q. Due anni dopo è stato nominato “più grande frontman di tutti i tempi” anche dalla stazione radiofonica Xfm, che ha condotto un apposito sondaggio tra i propri ascoltatori. Nel novembre 2012 è stato votato nuovamente miglior frontman dai lettori di NME su Facebook, Twitter e Yahoo.

Come riporta Wikipedia, dopo lo scioglimento degli Oasis, nel maggio del 2010 ha fondato una nuova band, i Beady Eye, attivi fino al 2014. Del gruppo è stato frontman e autore di alcuni brani. Nel 2016 ha intrapreso la carriera da solista e nel 2017 ha pubblicato il suo primo album, As You Were.

Nato da genitori irlandesi, Peggy e Tommy Gallagher, emigrati a Manchester, Liam è il più piccolo di tre fratelli. La madre è originaria di Charlestown, nella contea di Mayo, mentre il padre di Duleek, nella contea di Meath.

Trascorre l’infanzia nel sobborgo di Burnage con i fratelli Paul e Noel. Liam ricorda che da piccolo veniva spesso chiamato our kid (slang mancuniano per indicare un caro amico o un fratello, traducibile con fratellino) dai suoi fratelli maggiori, Paul e Noel. Un altro suo soprannome era The Weetabix kid, per la sua passione per questo tipo di cereali[7], mentre un altro era Peggy’s shadow (l’ombra di Peggy), perché stava sempre accanto alla madre. All’età di dodici anni Liam rimane sconvolto dal divorzio dei suoi genitori, ma soprattutto dai modi violenti con cui il padre ha trattato la madre durante l’ultimo periodo prima del distacco.

L’infanzia non è delle più semplici. Con la scuola non va meglio: Liam stenta a raggiungere la sufficienza in molte materie e a quindici anni è espulso dalla scuola perché, mentre fuma una sigaretta, viene coinvolto in una rissa tra i suoi amici e una banda rivale. Nonostante siano i fratelli maggiori a subire gli abusi del genitore, Liam ha dichiarato che le violenze del padre lo hanno influenzato profondamente, ispirandolo a diventare un artista e a parteggiare per il Manchester City. Liam sostiene che è stata una martellata in testa subita da un bullo di una scuola rivale e il successivo risveglio in ospedale dove ascoltò Like a Virgin di Madonna a instillargli la passione per la musica.

Il 7 aprile 1997 Liam ha sposato Patsy Kensit, conosciuta nel 1995. Nel marzo 1998 nasce la sua prima figlia, Molly, avuta da Lisa Moorish. Concepita nel giugno 1997, circa due mesi dopo il matrimonio di Liam con la Kensit, riceve un sostegno economico dal padre che non è in buoni rapporti con sua madre. Il matrimonio con Patsy Kensit fu al centro di numerose speculazioni da parte dei media e provocò contrasti tra Liam e il fratello Noel, che non vedeva di buon occhio la cognata.

Il secondo figlio di Liam, Lennon Francis (chiamato così in onore di John Lennon), è nato dalla relazione con la Kensit il 14 settembre 1999. Liam e Patsy Kensit hanno divorziato l’anno dopo, poco prima del divorzio di Noel dalla moglie Meg Matthews. Dopo la conclusione del divorzio Liam ha allacciato una ben più duratura relazione con Nicole Appleton, cantante delle All Saints, dalla quale ha avuto il terzo figlio, Gene, il 3 luglio 2001. Il 14 febbraio 2008, in gran segreto, Liam e la Appleton si sono sposati a Marylebone. Hanno divorziato l’8 aprile 2014.

Come il fratello Noel, Liam è tifoso del Manchester City, squadra di calcio della sua città. Simpatizza inoltre per la squadra scozzese del Celtic. Nel luglio 2011 i Beady Eye hanno fatto una reinterpretazione di una parte della canzone Blue Moon, inno dei tifosi del City. Nel video la band fa da testimonial per il nuovo kit del club per la stagione 2011-2012 e Liam all’inizio bacia la maglia.

Uno degli oggetti a cui Liam è più legato è una collana Hippie che fu di John Lennon, regalatagli da Noel per il suo venticinquesimo compleanno.

Appassionato di moda, ha inaugurato nel 2008 una propria linea di abbigliamento, chiamata Pretty Green in onore dell’omonima canzone dei The Jam.

Secondo un tabloid inglese Liam Gallagher avverte strane presenze durante la notte e dorme con la luce accesa. Il cantante sarebbe spaventato dalla presenza del fantasma di John Lennon.

Nel luglio del 2013 Liam Gallagher è stato citato in giudizio dalla giornalista del New York Times Liza Ghorbani, che nel dicembre 2012 ha dato alla luce una bambina, Gemma, nata da una relazione con il cantante. In seguito alla vicenda l’8 aprile 2014 Liam e Nicole Appleton hanno divorziato. Gallagher ha poi allacciato una relazione con Debbie Gwyther, già manager dei Beady Eye e sua attuale compagna.

Come il fratello Noel, è in rapporti di amicizia con il cantautore Richard Ashcroft, il pugile Ricky Hatton e con il calciatore Alessandro Del Piero. I due fratelli Gallagher e l’ex nazionale italiano sono stati intervistati e immortalati in un servizio della rivista italiana SportWeeknel maggio 2005. Liam ha partecipato, insieme all’ex capitano della Juventus e ad altri personaggi celebri, alla Partita del Cuore promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro e dalla Fondazione Telethon, svoltasi allo Juventus Stadium di Torino il 2 giugno 2015 con diretta su Rai Uno.

Nel 2017 ha dichiarato al Guardian di soffrire di tiroidite di Hashimoto.

Dopo aver lasciato la scuola Liam svolge varie mansioni: lavora in un vivaio, vernicia staccionate, scava buche, ma a cambiargli la vita è un concerto degli Stone Roses, tenutosi a Manchester nel 1988. Dopo avervi assistito Liam capisce che il suo destino è quello di diventare una rock star.

Il fratello Noel ricorda che fino a quel momento, a differenza sua, Liam non aveva mai dimostrato grande interesse per la musica . Quando il suo compagno di scuola Paul «Guigsy» McGuigan invita Liam ad unirsi nella sua band, i Rain, come cantante, egli accetta. Noel, di ritorno da un tour come roadie con gli Inspiral Carpets, vede i Rain suonare e li critica aspramente, soprattutto per la mediocrità dei testi, ma rimane sbalordito dalle potenzialità vocali e sceniche del fratello . Liam,concorde con il fratello e conoscendone le doti di autore, gli chiede allora di unirsi a loro.

Noel accetta, a patto di avere il controllo completo della band. Prima dell’ingresso di Noel la band ha già cambiato nome in Oasis, denominazione suggerita dallo stesso Liam dopo aver visto quel nome su un poster di un evento degli Inspiral Carpets .Sotto la guida di Noel, nel 1993 gli Oasis ottengono il loro primo contratto con una casa discografica, la Creation Records, e nell’aprile 1994 debuttano nelle classifiche con il singolo Supersonic. Il 30 agosto 1994 la band pubblica l’album di debutto,Definitely Maybe, che diventa l’album inglese di una band esordiente capace di vendere più copie nel minor tempo.

Il successo della band è accompagnato dall’eco mediatica generata dai numerosi litigi di Liam con il fratello e dalle loro frequenti intemperanze. Durante la prima tournée del gruppo negli Stati Uniti, il 29 settembre 1994, durante un’esibizione al Whisky a Go Go di Los Angeles l’intera band , è sotto l’effetto di metanfetamina. Noel se la prende con il fratello e Liam, stufo di vedere Noel incolpare soltanto lui, gli lancia il tamburello addosso, colpendolo di striscio. Noel ne rimane talmente scosso da lasciare la band per volare a San Francisco .

Con il secondo album, Morning Glory?, pubblicato nell’ottobre 1995, gli Oasis raggiungono la fama mondiale e salgono in vetta alle classifiche musicali, creando un fenomeno di costume di proporzioni enormi. Il concerto di Knebworth dell’agosto 1996 vede accorrere ben 250.000 persone in tutto nell’arco di due serate, un record. Liam si rifiuta di unirsi al resto del gruppo lasciato gli Stati Uniti dicendo di voler «cercare casa» , ma gli altri membri della band decidono di recarsi ugualmente oltreoceano, continuando il tour con Noel come cantante . Nonostante Liam raggiunga i propri compagni il 29 agosto , il tour viene cancellato perché questa volta è Noel a perdere la pazienza.

Nell’agosto 1997 gli Oasis pongono fine ad una spasmodica attesa pubblicando Be Here Now, altro grande successo commerciale. Il 26 maggio 1997 esce Do It Yourself, il primo album dei Seahorses, che contiene un pezzo, Love Me and Leave Me, scritto da Liam e John Squire. Il 23 febbraio 1998, durante il volo della Cathay Pacific Airways diretto da Hong Kong in Australia, dove era in programma la prosecuzione del tour, Liam molesta i passeggeri e il personale di volo . In seguito Liam avrebbe ammesso l’aggressione, dicendo di aver perso il controllo a causa dell’insistenza del giovane .

Per la prima volta Liam scrive una canzone pubblicata su un disco, Little James, dedicata al figlio della ex moglie Patsy Kensit,James Kerr. Nel maggio 2000, alle prese con le prime date europee del tour, sono costretti a cancellare la data di Barcellona perché Alan White ha problemi al braccio e trascorrono la serata bevendo. Liam si lascia andare ad un commento sprezzante nei confronti dell’allora moglie di Noel, Meg Mathews, e mette in dubbio la paternità della figlia Anais, provocando una colluttazione a seguito del quale Noel decide di abbandonare il gruppo . Noel fa ritorno in occasione dei concerti al Wembley Stadium del 21 e 22 luglio 2000, tenuti di fronte a 70.000 persone .

Nel luglio 2002 gli Oasis pubblicano Heathen Chemistry, cui Liam contribuisce con Born on a Different Cloud, Better Man e anche con la canzone Songbird, che diventa il primo brano composto da Liam a essere pubblicato come singolo. Il pezzo era già stato scritto nel 2000. Nel dicembre 2002, durante il tour, Liam, Alan White e altri tre membri dell’entourage sono coinvolti in una brutta rissa in un hotel di Monaco di Baviera con un gruppo di cinque italiani . Nel 2008 fonda una propria linea di abbigliamento, che chiama Pretty Green per omaggiare una canzone dei The Jam.

Il 22 agosto 2009 gli Oasis si esibiscono al V Festival per quello che, con il senno del poi, rimane l’ultimo concerto della band. Il 28 agosto 2009, a tre date dalla conclusione della tournée mondiale di supporto all’album Dig Out Your Soul, Noel Gallagher lascia la band dopo un violento litigio con Liam sul palco del festival Rock en Seine di Parigi .

Il 23 agosto 2016 la rivista britannica Q pubblica una lunga intervista esclusiva all’ex frontman degli Oasis, la prima in assoluto dopo tre anni di assenza dalle scene, in cui Liam dichiara di aver scritto 10, 11 canzoni pronte ad essere registrate in studio insieme ad un polistrumentista e ad un altro musicista di sua conoscenza . Tre giorni dopo Warner Music Group, tramite un comunicato ufficiale , rende noto di aver scritturato Gallagher e che la pubblicazione ufficiale del suo primo album da solista avverrà nel 2017. Nello stesso giorno Liam Gallagher pubblica un tweet in cui conferma l’imminente percorso da solista,facendo riferimento ad un tweet di gennaio in cui scherzava sulla sua eventuale carriera da solista . Il 26 maggio 2017 Liam annuncia la pubblicazione, per il 2 giugno, di Wall of Glass, primo singolo tratto dall’album As You Were, uscito il 6 ottobre 2017 e prodotto da Greg Kurstin.

Il video della canzone è diffuso alle 19 del 31 maggio. Contestualmente Gallagher annuncia un mini-tour nel Regno Unito e in Irlanda per maggio-giugno, che si aggiunge al tour nei festival europei in programma da giugno a settembre . Il 2 giugno 2017 l’esibizione di Gallagher sul palco del festival tedesco Rock am Ring è disdetta pochi minuti prima dell’inizio per «minaccia terroristica», a seguito di un allarme diramato dalla polizia . Liam Gallagher in concerto in Francia nel 2018.

Il 4 giugno 2017 Liam Gallagher, dopo aver cantato poche ore prima in Germania al Rock im Park, si esibisce a sorpresa sul palco del One Love Manchester, il concerto benefico per le famiglie delle vittime dell’attentato del 22 maggio 2017 a Manchester, con i brani Rock ‘n’ Roll Star, Wall of Glass e Live Forever, quest’ultimo eseguito insieme ai Coldplay. Sei giorni dopo il cantante rende disponibile su Spotify Chinatown, secondo singolo tratto dall’album As You Were, diffondendo anche qualche secondo del videoclip promozionale che accompagna il brano . Il disco di debutto di Liam Gallagher come solista esordisce al primo posto nella classifica britannica degli album e diviene il nono album più venduto del decennio nella prima settimana dopo la pubblicazione . Nell’ottobre 2017 il concerto di Gallagher a Finsbury Park , in programma nell’estate 2018, fa registrare il tutto esaurito pochi minuti dopo la messa in vendita dei biglietti .

Nel novembre 2017 esce Come Back to Me, il quinto singolo estratto dall’album. Il 14 febbraio 2018, alla Brixton Academy di Londra, Gallagher riceve il premio Godlike Genius 2018, assegnato dalla rivista NME nell’ambito degli NME Awards. Why Not.,anticipato dal singolo Shockwave, in uscita il 7 giugno, e del docufilm sul proprio ritorno sulle scene dal titolo As It Was, diretto da Charlie Lightening e in uscita nei cinema britannici e irlandesi contestualmente al singolo, il 5 giugno, e in DVD e Blu-ray il 10 giugno . Il nuovo tour inizia alla Round Chapel di Hackney, Londra, il 5 giugno, con un’esibizione per pochi intimi in cui esordisce dal vivo il brano Shockwave, mentre il tour europeo parte l’8 giugno al Medimex di Taranto.

Il 29 giugno 2019 Liam si esibisce al Festival di Glastonbury, dove con la band esegue per la prima volta dal vivo, e con la partecipazione di Andrew Wyatt, produttore di Gallagher, alla chitarra, il brano The River, reso disponibile per l’ascolto il 27 giugno .