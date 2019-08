Ravello Festival, ci si scandalizza per il concerto all’alba con la mozzarella di bufala. Ma una volta c’era la vacca a Villa Rufolo!

Ravello, Costiera amalfitana. Dopo le polemiche per la programmazione , ora piovono polemiche all’organizzazione e a Mauro Felicori per la scelta della mozzarella di bufala alla fine del Concerto all’Alba, nel “web searching” delle news si trovano delle curiosità e sui social alla parola Ravello si vede fermento sulla stessa pagina ufficiale del Ravello Festival. Cose dell’altro mondo , quando il sole rischiara l’alba in Costa d’ Amalfi una buona mozzarella , invece dei cornetti, come dice Armando Malafronte, l’artista-fioraio dei Vip, che è fra gli ideatori e iniziatori di questa meravigliosa iniziativa. Tanti i commenti fra cui Antonio Fraulo, anche lui “storico” e fondamentale protagonista del Festival

cosa ne può sapere uno come Mauro Felicori, manager della cultura, della storia del concerto all’alba partorito dalla mente “diabolica” di Pasquale Palumbo e supportato da quel gruppo di folli che eravamo. Oggi per il super manager che oltre al sold out del concerto all’alba, che è ormai certo come è certo che almeno due volte al giorno l’orologio segna le 10 e 10, per gli altri concerti fa una media spettatori che definire imbarazzante è quasi descriverla bene, il concerto all’alba è una occasione per svendere un evento unico ad uno sponsor di cui quel concerto non ha nessun bisogno. Questo Festival è sempre più ostaggio di persone e logiche che di Ravello non sanno niente ma niente. Questi a Ravello ci vengono una due volte a settimana nel periodo invernale e con un minimo di presenza in più durante il festival. Forse hanno scelto questo sponsor, che tra l’altro è senza dubbio una eccellenza campana da promuovere, perché affine a quella che è la loro vera indole. Chi vuole intendere intenda gli altri in roulotte.