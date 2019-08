Ravello, Dario Cantarella si dimette da capogruppo di Rinascita Ravellese – ANTEPRIMA

Ravello, Costiera Amalfitana. Dario Cantarella si dimette da capogruppo di Rinascita Ravellese. Il consigliere comunale lo ha comunicato con una lettera (sotto), in cui rende nota questa decisione, in virtù di una rotazione all’interno del gruppo di maggioranza. La nota del consigliere Cantarella giunge alla vigilia del consiglio comunale di domani pomeriggio. Dunque nessuna crisi , come è lo stesso Cantarella a precisare a Positanonews “Normale alternanza dei ruoli. Vedi dimissioni degli assessori. Giusto che tutti maturino esperienze”

I consiglieri di minoranza di Insieme per Ravello si esprimono su questa vicenda, infatti Paolo Villeumier in un post su Facebook parla di “divergenze di vedute” con la maggioranza, ma la decisione di Cantarella è legata alla volontà lasciare campo agli altri colleghi del gruppo, per dare la possibilità di fare esperienza politica.