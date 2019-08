E’ iniziato a Ravello il consiglio comunale in seduta straordinaria, riunitosi nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Tolla. Dopo il consueto appuntamento con il Question Time, si discute quest’oggi del riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per i lavori di somma urgenza sull’evento franoso lungo via della Repubblica, della verifica della salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2019/2021. Inoltre nella seduta avverrà la nomina del revisore contabile per il triennio 2019/2021 e l’adozione del regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale.

Si infiamma dalle prime battute il consiglio comunale, con un interrogazione dei consiglieri di minoranza “Insieme per Ravello”, sul debito fuori bilancio per i lavori urgenti in via della Repubblica. Dopo l’animato confronto sulla questione dell’evento calamitoso, avvenuto lo scorso gennaio, si è proseguito con la discussione sul Bilancio. I consiglieri Paolo Villeumier e Gianluca Mansi hanno abbandonato l’assise sull’approvazione del regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale, ritenendo che sia già è stato approvato in passato. L’amministrazione del sindaco Salvatore Di Martino, ha spiegato che questo nuovo regolamento è utile per l’adozione di ispettori ambientali e l’abilitazione per determinate mansioni.